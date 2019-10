SIRIA, ERDOGAN ALL'UE "MILIONI DI RIFUGIATI SE CRITICATE OPERAZIONE"

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - "Non accetteremo che nessuno venga danneggiato dall'operazione Peace Spring, in particolare i civili". Cosi' il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, affermando che le porte sono aperte a chiunque lasci le organizzazioni terroriste PYD/PKK, agisca per proteggere le proprie case, l'onore, che sia arabo, curdo o altro. Erdogan ha poi attaccato l'Ue, dicendo che ha bloccato l'adesione della Turchia dal 1963. Ha anche aggiunto che l'Ue non ha pagato i 3 miliardi promessi, mentre la Turchia ha speso 40 miliardi senza ottenere nulla dall'Europa. Quindi, ha annunciato, se l'Europa "prova a definire la nostra operazione come una spinta all'occupazione, apriremo i nostri confini e invieremo 3,6 milioni di rifugiati in Europa". (ITALPRESS). gic/sat/red 10-Ott-19 16:21