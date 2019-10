NICCOLO' FABI TORNA CON IL NUOVO ALBUM "TRADIZIONE E TRADIMENTO"

MILANO (ITALPRESS) - Domani esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Tradizione e tradimento", il nuovo album di Niccolo' Fabi disponibile in versione CD, vinile e digitale. Anticipato dai brani "Io sono l'altro" e "Scotta", il disco e' un viaggio poetico e sonoro composto da 9 canzoni che si muovono sempre sul filo che unisce l'analogico al digitale, il calore acustico e l'elettronica tagliente. "E' un disco sulla ricerca di un equilibrio all'interno di un cambiamento tra la memoria e la prospettiva - racconta Niccolo' Fabi - La scelta difficile tra cosa conservare e cosa lasciare andare, come evolversi e trasformarsi rispettando la propria identita'. Come trarre forza da cio' che ci e' stato consegnato come tradizione e allo stesso tempo avere il coraggio di tradire quel percorso". (ITALPRESS). mgg/com 10-Ott-19 12:13