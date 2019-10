PIOLI NUOVO TECNICO DEL MILAN "TIFOSI SCETTICI? UNO STIMOLO IN PIÙ"

MILANO (ITALPRESS) - "Rispetto i tifosi, hanno diritto di critica, ma questo e' uno stimolo ulteriore a fare il meglio possibile il mio lavoro". Stefano Pioli e' pronto a vincere sul campo lo scetticismo con cui i tifosi del Milan hanno accolto il suo ingaggio dopo l'esonero di Giampaolo. Il tecnico parmense e' stato presentato oggi a Casa Milan, poco dopo aver firmato un biennale. "Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno fra i club piu' prestigiosi al mondo e arrivo con la convinzione di poter fare un buon lavoro assieme a giocatori e societa' - prosegue - Ci sara' da lavorare sulla testa dei giocatori, sulla disposizione in campo, sui concetti che voglio trasmettere alla squadra. Ci saranno 10 giorni importanti da qui alla partita col Lecce e cerchero' di preparare bene la squadra. Io penso sempre positivo e lotteremo insieme per raggiungere i migliori risultati possibili e di questo devono essere convinti anche i giocatori. Il passato del Milan e' glorioso e il presente deve essere all'altezza delle nostre possibilita', le difficolta' vanno affrontare e superate". Secondo Pioli "ci sono tante belle qualita' in questa squadra e dobbiamo trovare il modo per farle esplodere. Devo dare ai giocatori il coraggio per mettere in campo tutte le loro qualita'. Dobbiamo ripartire da idee, intensita' e spregiudicatezza. Dobbiamo lottare per cercare andare in Champions". (ITALPRESS). glb/gm/red 09-Ott-19 14:17