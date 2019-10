PIERO PELU' "DUETTA" CON GRETA THUNBERG IN "PICNIC ALL'INFERNO"

ROMA (ITALPRESS) - Piero Pelu', in pausa dai suoi Litfiba, pubblica un nuovo brano: "Picnic all'inferno". Da sempre sensibile alle tematiche dell'ambiente e del clima (Peste 1988, Woda Woda 1990, Stesso Futuro 2002, Tribu' 2006, Intossicato 2016, Euto'pia 2016), Pelu' riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24, elaborando un brano in cui la eclettica voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di "originalissimo duetto". "Picnic all'inferno", prodotto con grande armonia e intesa da Piero Pelu' e Luca Chiaravalli, dal 18 ottobre sara' in radio e disponibile in digital download e streaming. Il 13 novembre da Roma parte il "Benvenuto al mondo tour", sei concerti in altrettante importanti citta' italiane che vedranno esplodere la leggendaria energia live dell'artista fiorentino. (ITALPRESS). mgg/com 09-Ott-19 12:55