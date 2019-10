PER LA FINANZA LA SOSTENIBILITÀ E' SEMPRE PIÙ DECISIVA

MILANO (ITALPRESS) - Sostenibilita' nella finanza e negli investimenti al centro del convegno inaugurale della Fondazione Oibr (Organismo Italiano di Business Reporting) all'Universita' Cattolica. Un tema oggi al centro del dibattito anche politico, nel momento in cui si discute di una possibile revisione delle modalita' di attuazione della direttiva europea Mifid II, che impone agli operatori nuovi obblighi in termini di trasparenza nella comunicazione dei rendiconti alla clientela. E' proprio sui temi legati al reporting integrato che punta ora l'attenzione la fondazione Oibr, nata lo scorso giugno dall'aggregazione di una trentina di stakeholder italiani di diversa natura ed estrazione: grandi imprese, Pmi, universita', associazioni professionali e di categoria, enti non profit. "La governance delle aziende sara' la chiave per giudicare la loro sostenibilita' e gli annual report integrati saranno sempre di piu' il punto centrale di osservazione delle aziende. Gli analisti finanziari, le societa' di rating, i gestori e anche i consulenti finanziari dovranno utilizzare questi strumenti per confrontare le informazioni fornite dagli stakeholders in modo chiaro, trasparente e completo", ha sottolineato nel suo intervento Paolo Bacciga, dirigente preposto e responsabile CSR di Fideuram. (ITALPRESS). stf/sat/red 09-Ott-19 20:45