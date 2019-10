IL 16 E 17 OTTOBRE SI TIENE LA IX EDIZIONE DI "NO SMOG MOBILITY"

PALERMO (ITALPRESS) - La sostenibilita' e' un dovere che non puo' piu' essere rimandato. Sara' questo il filo conduttore della IX edizione di "No Smog Mobility" in programma a Palermo il 16 e il 17 ottobre. La rassegna, l'unica dedicata alla mobilita' sostenibile, nata da un'idea di Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell'agenzia di stampa Italpress e del mensile Sicilia Motori, coinvolgera' esperti e giornalisti del settore, case costruttrici di veicoli e componenti, associazioni di categoria. Anche quest'anno la manifestazione si svolgera' al Dipartimento di Ingegneria. Anteprima martedi' 15 alle 11, con la lectio magistralis "La mobilita' del futuro: sostenibile, autonoma e connessa" di Bruno Mattucci, Presidente e Ad di Nissan Italia. L'indomani, mercoledi' 16, alle 16,30 spazio per i temi regionali con la tavola rotonda "Nuovi piani regolatori e nuove forme di mobilita': come cambiano le citta' con la mobilita' condivisa". Tra i partecipanti il viceministro Giancarlo Cancelleri; Bruno Mattucci Presidente e AD Nissan Italia, Fulvio Rossi Responsabile Sostenibilita' Terna e Gaetano Thorel Direttore Generale di Groupe PSA. Nella serata di mercoledi' saranno poi assegnati i "Green Prix", i riconoscimenti per le migliori "idee e soluzioni a favore della mobilita' sostenibile". La giuria, presieduta dal giornalista Italo Cucci, consegnera' come premio degli alberi che andranno ad infoltire il "Bosco di No Smog Mobility" che sta sorgendo all'interno della citta' universitaria. Giovedi' 17, il forum "Qualita' dell'aria: e' tutta colpa del diesel?" e l'incontro "Zero emissioni, condivisione, autonomia: i veicoli, i sistemi, i servizi", a cui parteciperanno Marco Alu', Direttore Comunicazione Ford Italia, Franco Anzioso, Product Planning responsible in FCA EMEA e-Mobility division, Alessandro De Guglielmo Country Manager Italia Ionity e Andrea Valente General Manager di Free2Move. I lavori si concluderanno con un focus su "Sicurezza attiva e passiva: lo stato dell'arte". Partecipano Rosario Argento EV & Fleet Dealer Performance Manager Nissan, Fabio Bertolotti Direttore Assogomma, Gianfranco Pizzuto Imprenditore settore auto elettriche e Valerio Sonvilla Responsabile prodotto auto e trasporto leggero Michelin Italia. (ITALPRESS). abr/com 09-Ott-19 11:40