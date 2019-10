IMMOBILE "IL MONDIALE UNA FERITA, IN AZZURRO HO UN DEBITO DA SALDARE"

FIRENZE (ITALPRESS) - "So che ho un debito da saldare con l'Italia e spero di farlo sia nelle prossime partite che soprattutto all'Europeo. So che non andare al Mondiale non e' stata solo colpa mia, ma mi mancava fare quel passo in avanti con questa maglia. Ho segnato tanti gol in A e in Europa, ma voglio fare qualche record anche qui con la Nazionale". Lo ha detto l'attaccante Ciro Immobile, in ritiro a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando l'impegno di sabato, a Roma contro la Grecia, gara valida per le qualificazioni a Euro2020 e che potrebbe dare agli azzurri la certezza del pass. "La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale e' una ferita - ha aggiunto Ciro Immobile -. Quell'anno segnavo in ogni stadio, ero il capocannoniere ma non ero felice. Anche dopo ho sofferto e questo mi ha penalizzato un po' perche' venivo qui in Nazionale e volevo strafare. Voglio ringraziare mister Mancini perche' mi ha aspettato, so che ho sbagliato qualche partita, ma il gol contro la Finlandia per me e' stata una liberazione". Azzurri sabato in campo con la maglia verde. "E' particolare, il nostro colore e' l'azzurro ma non e' detto che non si possa cambiare. E' una terza maglia come nei club, saremo orgogliosi di indossarla e speriamo di raggiungere lo stesso risultato ottenuto nel '54 dall'Italia che, con la maglia verde, supero' 2-0 l'Argentina". (ITALPRESS). lc/ari/gm/red 08-Ott-19 15:28