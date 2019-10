5 BAMBINI TRAVOLTI DA SUV DAVANTI ALL'ASILO NEL TORINESE, UNO E' GRAVE

TORINO (ITALPRESS) - Cinque bambini sono stati travolti questa mattina davanti a un asilo nido a Chieri, nel torinese, da un fuoristrada Toyota Land Cruiser parcheggiato, che ha iniziato a muoversi, investendoli. Tre piccoli feriti sono in codice rosso, uno giallo e uno verde, e sono stati portati in diversi ospedali. Il piu' grave e' stato trasportato al Regina Margherita di Torino dove sara' sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il bimbo ha poco piu' di due anni e ha riportato un politrauma, in particolare lesioni al cranio, al torace e all'addome. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato il suv per stabilire se all'origine della tragedia ci sia stato un guasto tecnico o altro. (ITALPRESS). jp/mgg/red 08-Ott-19 13:53