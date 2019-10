UNA MOSTRA CELEBRA A MILANO LE "MERAVIGLIE NASCOSTE" DEL NOSTRO PAESE

MILANO (ITALPRESS) - Venti scatti che celebrano alcuni dei capolavori nascosti del patrimonio artistico italiano. Banca Generali apre le porte della Torre Hadid - l'avveniristico grattacielo di Milano CityLife - in occasione di "Meraviglie nascoste", esposizione fotografica patrocinata dal FAI-Fondo Ambiente Italiano. L'inaugurazione si e' tenuta stamattina. La mostra e' stata curata dal fotografo Stefano Guindani che ha immortalato palazzi, ville, chiese e castelli che il Fai si impegna a proteggere e a conservare. "Portare il nostro patrimonio alle future generazioni e' qualcosa che e' scritto nel nostro Dna costitutivo - spiega il direttore generale del Fai, Angelo Maramai -. Il Fai promuove l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". Una collaborazione, quella tra il Fondo per l'Ambiente e Banca Generali, che risale al 2014 e che oggi trova nuovo slancio, come ha spiegato il vicedirettore generale di Banca Generali, Andrea Ragaini: "con il Fai viviamo da anni le giornate di primavera e, con questa mostra speriamo di continuare a ispirare la curiosita' e l'attenzione allo straordinario lavoro del Fondo Ambiente Italiano e ai meravigliosi tesori che custodisce e ospita". La mostra sara' aperta al pubblico gratuitamente da domani, martedi' 8 ottobre, fino al 15 novembre, e permettera' di conoscere, oltre ai tesori nascosti che il Fai protegge nel nostro Paese, anche la Torre Generali e l'area futuristica di CityLife. (ITALPRESS). mig/abr/red 07-Ott-19 13:55