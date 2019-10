ROMA, MANICHINO DI GRETA THUNBERG APPESO SOTTO UN PONTE

ROMA (ITALPRESS) - Un manichino con le sembianze della giovane attivista Greta Thunberg e' stato appeso sotto un ponte a Roma, in via Isacco Newton. Sulla ringhiera anche il cartello "Greta is your God". "Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra citta'. A lei e alla sua famiglia la mia solidarieta' e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma", ha commentato via Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (ITALPRESS). mac/col2/red 07-Ott-19 12:55