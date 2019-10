SPERANZA "ABOLIREMO I SUPERTICKET SANITARI"

ROMA (ITALPRESS) - "Come scritto a pagina 104 della Nota di aggiornamento al Def" "per la prima volta si afferma con nettezza che il superticket aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori" "l'obiettivo di tutto il governo e' di superarlo progressivamente. Da ministro della Salute mi battero' perche' questo avvenga nel tempo piu' breve possibile. So di avere il sostegno di tutti. A partire da Conte". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a Repubblica. "I nostri uffici dicono che superarlo integralmente costa 550 milioni, ma visto che 60 sono gia' stati messi l'anno scorso, ci vogliono 490 milioni", continua Speranza. Ma il denaro non va preso "dal fondo sanitario nazionale, dobbiamo trovare stanziamenti extra". (ITALPRESS). abr/red 06-Ott-19 11:38