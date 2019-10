MARQUEZ CONQUISTA IL GRAN PREMIO DI THAILANDIA E SI LAUREA CAMPIONE

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) - Marc Marquez e' ancora una volta campione del mondo. Il pilota spagnolo della Honda vince il Gran Premio di Thailandia e si assicura l'ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in MotoGP. Un successo conquistato nell'ultimo giro della gara contro il francese Fabio Quartararo (Yamaha), a lungo leader del GP. Il pole-man del sabato, nonostante una guida formidabile, non e' riuscito a contenere lo strapotere dello spagnolo e si e' accontentato cosi' del secondo gradino del podio davanti all'altro iberico Maverick Vinales (Yamaha). Andrea Dovizioso (Ducati), rivale di Marquez nella lotta al titolo mondiale, e' il migliore degli italiani con il quarto posto dopo la partenza dalla settima casella della griglia di partenza. Seguono Alex Rins, Franco Morbidelli, Johan Mir e Valentino Rossi. Il pilota pesarese della Yamaha chiude solamente ottavo dopo una buona partenza in una gara compromessa dal degrado della gomma nella seconda parte del GP. In top-10 anche Danilo Petrucci e Takaaki Nakagami mentre Francesco Bagnaia e' undicesimo. (ITALPRESS). spf/mc/red 06-Ott-19 09:55