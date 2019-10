CONTE "INTER-JUVE E' UNO STEP IMPORTANTE PER CRESCERE ANCORA"

MILANO (ITALPRESS) - "Domani sara' una bellissima sfida, che guarderanno tante persone. Serviranno grande voglia, entusiasmo e molto coraggio, come sempre, per affrontare questo tipo di gare. Siamo le due squadre al momento in testa alla classifica ma stiamo parlando della settima partita di campionato. I veri valori verranno fuori dopo: per questo dico sempre che vedremo fra un po' che tipo di ambizioni e di spazi da protagonisti ci riusciremo a ritagliare". Cosi', in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Juve, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. "Ogni partita per noi e' molto importante. Ogni gara per noi e' uno step, sotto tutti i punti di vista, anche quando incappi in una sconfitta, come quella di Barcellona. Se vogliamo competere a certi livelli dobbiamo migliorare e dobbiamo fare diversi progressi. Lukaku domani sera giochera' se dara' le giuste garanzie; altrimenti giochera' un altro calciatore", ha aggiunto Conte. "Levare la mia stella allo Juventus Stadium? E' sbagliato dare spazio all'ignoranza, trattando un argomento volgare e una proposta che definisco becera. Per questo non parlero' di cio' e non ringraziero' nessuno. Avrei preferito che nessuno avesse dato spazio a certi ignoranti e stupidi, che non definisco tifosi", ha poi dichiarato l'ex ct dell'Italia, precisando: "Dobbiamo trasmettere valori positivi ed essere entusiasti di fare il calcio, che e' uno sport, non una guerra. A volte ci si dimentica di questo: il nostro e' uno sport e deve tramandare valori positivi, non odio e violenza". (ITALPRESS). pdm/red 05-Ott-19 16:40