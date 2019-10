CONTE "IN UN PAESE PIU' GIUSTO MENO TASSE PER GLI ONESTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo realizzare un Paese piu' giusto in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai principi di dignita' della Costituzione, un Paese piu' giusto in cui i contribuenti onesti paghino di meno anche grazie ai proventi della lotta alla evasione fiscale". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Assisi per partecipare alle celebrazioni per la Festa di San Francesco Patrono d'Italia. "Un Paese in cui non si tagliano risorse nella scuola e nella sanita' - aggiunge - ma si cerca di potenziarle". A proposito di ambiente annuncia che "inseriremo nella nostra Costituzione anche la protezione dell'ambiente, della biodiversita', la promozione dello sviluppo sostenibile"'. (ITALPRESS). mgg/red 04-Ott-19 13:46