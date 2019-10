MIKA TORNA CON IL NUOVO ALBUM "MY NAME IS MICHAEL HOLBROOK"

ROMA (ITALPRESS) - Anticipato da ben cinque singoli usciti tra l'estate e questi ultimi giorni, arriva domani il quinto album in studio di Mika, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". Da novembre l'artista sara' in Italia con il tour: il 24 sara' al Pala Alpitour di Torino, il 26 al Pala Prometeo di Ancona, il 27 al Palazzo dello Sport di Roma, il 29 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 30 al Pala George di Montichiari (Brescia), il 2 dicembre al Modigliani Forum di Livorno, il 3 al Mediolanum Forum di Assago a Milano, il 1 febbraio alla Kioene Arena di Padova, il 2 al Pala Onda di Bolzano, il 5 al Teatro Pala Partenope di Napoli, il 7 al Pala Florio di Bari, l'8 al Pala Calafiore di Reggio Calabria. (ITALPRESS). mgg/com 03-Ott-19 14:38