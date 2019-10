CELINE DION, ARRIVA IN RADIO IL NUOVO SINGOLO "IMPERFECTIONS"

MILANO (ITALPRESS) - Il ritorno di Celine Dion e' segnato dal nuovo singolo "Imperfections", in radio da domani, venerdi' 4 ottobre. Il brano e' incluso nell'album "Courage", in uscita il 15 novembre e gia' disponibile in pre-order, che arriva a tre anni di distanza dal successo del disco in lingua francese, "Encore Un Soir" e a sei anni dall'ultimo lavoro in lingua inglese, "Loved Me Back To Life". Scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke e prodotto dal dj DallasK, "Imperfections" e' un inno all'autocritica. (ITALPRESS). mgg/com 03-Ott-19 15:51