NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA, GIUNTI 53 MIGRANTI

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - A Lampedusa, nella notte, sono giunti 53 migranti tunisini in tre diversi sbarchi. Tutti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono adesso ospitate 301 persone a fronte di una capienza di 95 posti. Ed intanto, proseguono i trasferimenti, per alleggerire la struttura. Un primo gruppo di 75 migranti e' stato imbarcato sul traghetto per Porto Empedocle. (ITALPRESS). vbo/r 02-Ott-19 13:04