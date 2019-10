MILANO, SECONDA VITA PER LA STORICA SEDE RAS

MILANO (ITALPRESS) - Dopo aver ospitato per 60 anni la sede della storica compagnia assicuratrice Ras, oggi Allianz, il complesso architettonico progettato da Gio Ponti in Corso Italia 23 si appresta a vivere una seconda vita. Lasciata lo scorso anno da 1.800 dipendenti della compagnia assicurativa, che si sono trasferiti in una delle torri di City Life nell'ambito della strategia del gruppo di voler riunire in un unico luogo il personale di tutte le sedi milanesi, nella sede storica di Allianz sono infatti iniziati i lavori che la porteranno, entro il 2022, a diventare un centro direzionale a destinazione uffici tra i piu' avanzati dal punto di vista tecnologico e delle esigenze operative. A realizzare la riqualificazione dell'edificio, rimasto di proprieta' del colosso assicurativo, Allianz Real Estate, che per questo luogo di grande storia, grandi superfici (45.000 mq) e grandi firme, ha pensato ad un progetto che si avvarra' di nuovi standard tecnologici e di sostenibilita' che permetteranno di superare le barriere architettoniche presenti e di ottimizzare il risparmio energetico attraverso l'utilizzo di pannelli solari e nuovi materiali per le facciate, che ridurranno la dispersione del calore del 60%. "La riqualificazione di Corso Italia 23 sintetizza quelli che sono i principi fondamentali di Allianz Real Estate - ha commentato Donato Saponara, Head of Transactions West Europe di Allianz Real Estate -: innovazione, sostenibilita', benessere dei lavoratori, rispetto della storia e del contesto che ci circonda. Questa iniziativa si inserisce all'interno di una piu' generale attivita' di riposizionamento del nostro portafoglio, che ci ha visto protagonisti di importanti riqualificazioni anche a Roma e Trieste". (ITALPRESS). trl/sat/red 02-Ott-19 16:28