ITALRUGBY AL 3° MATCH MONDIALE, CAPITAN PARISSE NEL XV ANTI-SUDAFRICA

SHIZUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Scelte fatte. Conor O'Shea, ct della Nazionale di rugby, ha ufficializzato il XV che venerdi' (11.45 italiane, diretta Raidue) affrontera' il Sudafrica allo Shizuoka Stadium Ecopa nella terza giornata del Gruppo B alla Rugby World Cup. Conferma per Minozzi dopo la gara giocata contro il Canada. Sulle ali agiranno Benvenuti e Campagnaro, mentre la coppia di centri sara' di stampo Benetton con la conferma di Hayward e l'innesto di Morisi. In mediana torna la coppia formata da Allan - terzo nella classifica dei marcatori azzurri di sempre con 310 punti e secondo, dietro Dominguez (98 punti), in quella dei marcatori italiani a un Mondiale con 64 punti - e Tebaldi. Tornera' a guidare sul campo l'Italrugby capitan Sergio Parisse che contro il Sudafrica diventera' l'azzurro piu' presente di sempre a un Mondiale con 15 caps, superando O'Driscoll nella classifica dei giocatori piu' presenti con le rispettive Nazionali (142 caps). Completeranno il reparto in terza linea Polledri - MVP contro il Canada - e Steyn, il giocatore piu' usato in questa stagione con 327 minuti. Conferma per le seconde linee Budd e Sisi con la prima linea che sara' la stessa dell'ultima partita con Ferrari, Bigi e Lovotti. "Abbiamo preparato al meglio la sfida. Conosciamo gli avversari e l'importanza del match. Sara' importante avere l'attenzione alta per tutta la partita e non concedere occasioni" ha dichiarato Conor O'Shea. "E' una partita che aspettiamo da molto tempo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo battendo Namibia e Canada. Per provare ad entrare nella storia dovremo mantenere la concentrazione sempre alta" ha dichiarato Sergio Parisse. (ITALPRESS). ari/com 02-Ott-19 09:08