INZAGHI TIENE ALL'EUROPA LEAGUE "CON IL RENNES E' COME UNA FINALE"

ROMA (ITALPRESS) - "Domani per noi e' una finale, veniamo dalla sconfitta in Romania con il Cluj: ho parlato con i ragazzi in questi giorni, li ho messi in guardia. Sono una squadra organizzata e per noi e' molto importante fare risultato". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, carica i suoi alla vigilia del match contro il Rennes, valido per la seconda giornata del girone E di Europa League, che si disputera' domani sera allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle ore 21. "Dovremo fare una partita importante - ha proseguito l'allenatore piacentino in conferenza stampa - sara' una sfida fisica contro una squadra chiusa. Loro hanno ottimi giocatori in ripartenza. Manca ancora l'allenamento di domani, cerchero' di fare la formazione migliore". Sul rendimento dei nuovi acquisti: "Sono soddisfatto - ha risposto Inzaghi - Lazzari si e' inserito subito perche' viene dal medesimo campionato, sono contento di Manuel perche' cerca di apprendere ogni giorno. Vavro e Jony arrivano da un altro paese, hanno bisogno di inserimento. Stanno apprendendo la lingua molto velocemente, domani per loro sara' una grande occasione. Per quello che vedo negli allenamenti sono speranzoso". Inzaghi e la sua Lazio ci tengono a far strada in Europa. "Non e' nella mia mentalita' pensare di piu' al campionato rispetto alla coppa. Ho bisogno di vedere i nuovi giocatori, la crescita passa molto attraverso le partita ma io non regalo niente". (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Ott-19 14:14