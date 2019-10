GIOVANNI ALLEVI TORNA CON IL NUOVO ALBUM "HOPE" A NOVEMBRE

ROMA (ITALPRESS) - Giovanni Allevi torna con "Hope", un nuovo album legato al Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. Nel suo ultimo progetto musicale, Allevi unira' al suo inconfondibile pianoforte una formazione composta dal Coro dell'Opera di Parma, dall'Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. I concerti dell'"Hope Tour" in veste natalizia, prevederanno l'esecuzione di alcune tra le piu' famose melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Allevi per l'occasione. L'appuntamento con il tour si aprira' il prossimo primo 1 dicembre a Milano presso il Teatro Dal Verme. (ITALPRESS). mgg/com 02-Ott-19 11:50