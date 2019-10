CASSA CENTRALE, NUOVO FONDO INVESTE SU OBIETTIVI DELL'AGENDA ONU

TRENTO (ITALPRESS) - Cassa Centrale arricchisce l'offerta di finanza etica con uno strumento finanziario innovativo: Nef Ethical Global Trends Sdg. La presentazione e' avvenuta a Trento, prima tappa di un roadshow di presentazione che tocchera' entro meta' ottobre tutte le sedi territoriali del Gruppo. Il nuovo comparto - gestito in delega dalla societa' di asset management britannica Niche AM - prevede la selezione di aziende che sappiano cogliere i trend innovativi e conformi ai criteri ESG. L'obiettivo e' favorire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in societa' quotate nelle borse mondiali, con l'acquisto di azioni emesse da aziende con profili ESG di alta qualita', che contribuiscono al contempo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Onu. Per Enrico Salvetta, vice direttore generale vicario di Cassa Centrale Banca e direttore dell'area Finanza, "il futuro del pianeta e la sostenibilita' del nostro agire, sono temi strettamente connessi e rappresentano le sfide piu' importanti che tutti dobbiamo porci l'obiettivo di superare negli anni a venire. Le banche di credito cooperativo hanno l'etica nel Dna da sempre e il fatto di trasporre questo modo di essere e' solo una conseguenza della nostra natura". (ITALPRESS). ads/com 02-Ott-19 16:52