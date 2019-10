ZUCCHERO TORNA CON IL NUOVO SINGOLO "FREEDOM"

ROMA (ITALPRESS) - E' "Freedom" il nuovo singolo di Zucchero "Sugar" Fornaciari, disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming da venerdi' 4 ottobre. Il brano e' scritto a quattro mani insieme all'artista britannico Rag'N'Bone Man. "Freedom" anticipa il disco di inediti "D.O.C" in uscita in tutto il mondo venerdi' 8 novembre, su etichetta Polydor/Universal Music. Queste le date dei 10 concerti di Zucchero in programma in Italia nel 2020, all'Arena di Verona: 22 settembre, 23 settembre, 25 settembre, 26 settembre, 27 settembre, 29 settembre, 30 settembre, 2 ottobre, 3 ottobre e 4 ottobre. (ITALPRESS). mgg/com 01-Ott-19 16:54