PARA-TRAP, PRESENTATA A ROMA LA SQUADRA AZZURRA PER IL MONDIALE

ROMA (ITALPRESS) - Tutto pronto per il Mondiale di Para-Trap che si disputera' a Sydney dal 9 al 14 ottobre. La presentazione della spedizione azzurra, che partira' il prossimo 7 ottobre, e' avvenuta presso il palazzo delle federazioni a Roma alla presenza del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e il numero uno della Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi. "L'obiettivo e' vedere il Para-Trap nel programma paralimpico", ha detto Pancalli. La squadra azzurra sara' impegnata nell'impianto del Sydney International Shooting Centre, lo stesso che ha ospitato le gare dei Giochi Olimpici del 2000, con gli allenamenti ufficiali e la competizione. Sono nove gli azzurri che parteciperanno alla rassegna iridata guidati dal ct Benedetto Barberini che si confronteranno con le altre tredici nazioni in gara: Davide Fedrigucci e Oreste Lai per la categoria Sitting (PT-1), Saverio Cuciti, Alessandro Spagnoli, Raffaele Talamo e Antonino Ventre per la categoria Standing (PT-2), Mirko Cafaggi, Francesco Nespeca ed Emilio Poli per la categoria Standing (PT-3). (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 01-Ott-19 13:04