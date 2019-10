FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PREAPERTURA CON "LA PRIMA DONNA"

ROMA (ITALPRESS) - La sera di lunedi' 14 ottobre la Festa del Cinema entra nelle sale del Teatro dell'Opera di Roma, per accogliere l'anteprima mondiale de La prima donna, il nuovo film documentario di Tony Saccucci, con Licia Maglietta. Il film, prodotto da Istituto Luce-Cinecitta' in collaborazione con Teatro dell'Opera di Roma racconta la vicenda dimenticata, ritrovata e clamorosa di Emma Carelli: diva assoluta del teatro d'opera, osannata in tutto il mondo nei primi del '900, e una delle prime donne manager italiane, direttrice del Teatro Costanzi (l'odierno Teatro dell'Opera di Roma) dal 1912 fino al 1926. Soprano acclamata in Italia, in Europa, fino in Sudamerica, riusci' a trionfare anche come impresaria in un ambiente dominato esclusivamente da uomini portando nel suo teatro, per la prima volta in Italia, Picasso, i Balletti russi, i Futuristi. Popolarissima e insieme innovatrice, carattere indomito, libera, emancipata, sin da giovane manifesto' un'indole tale da farle tenere testa a colleghi piu' maturi, ai concorrenti degli altri Teatri, addirittura all'autorita' massima e temuta del maestro Arturo Toscanini. E al capo del nuovo regime, Benito Mussolini. (ITALPRESS). mgg/com 01-Ott-19 12:40