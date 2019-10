DI MAIO "ABBIAMO 3 ANNI PER FARE LE RIFORME"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi abbiamo una lista di cose da fare, in parte l'abbiamo fatta con il precedente governo, ma non abbiamo cambiato le nostre posizioni. Ora abbiamo 3 anni per fare le altre cose: taglio del numero dei parlamentari, conflitto di interessi, riforma della giustizia, riforma della sanita'". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di "Agora'" su Rai3. "La lotta all'evasione non e' fare guerra al piccolo commerciante o al cittadino, ma e' il carcere per i grandi evasori e questo lo metteremo nella riforma della giustizia", ha aggiunto. "Con la nuova legge di bilancio, il cittadino avra' meno tasse nella busta paga, cominciamo ad aumentare parte della busta paga e tagliare le tasse", ha detto in merito al taglio del cuneo fiscale. "Con questa nota di aggiornamento al Def abbiamo mantenuto la promesso di non aumentare l'Iva e lunedi' manterremo un' altra promessa con il taglio dei parlamentari", ha chiosato Di Maio. (ITALPRESS). ror/ads/red 01-Ott-19 09:02