CONTE "DOPO STOP AUMENTO IVA NON CI FERMIAMO AFFATTO"

GENOVA (ITALPRESS) - "Le risorse sono limitate, ma faremo il massimo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'avvio della ricostruzione del ponte a Genova. Il presidente del Consiglio ha inoltre aggiunto che "non ci fermeremo ai 23 miliardi per la sterilizzazione dell'Iva, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e un programma fitto di urgenze per realizzare le esigenze degli italiani". (ITALPRESS). trl/mgg/red 01-Ott-19 13:43