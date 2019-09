TORNANO "LE IENE SHOW" CON UN VIDEO-DOCUMENTO DI NADIA TOFFA

MILANO (ITALPRESS) - Domani, nella prima puntata de "Le Iene Show", verra' mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa: un video inedito dove la piu' amata delle iene chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care. Il video racconta di questo suo ultimo progetto. "Le Iene Show" anche quest'anno avra' un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, alle ore 21.25 su Italia 1. Il martedi' il programma e' condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa's Band. Il giovedi', sempre in prime-time, a partire dal 3 ottobre si alternano alla conduzione il trio femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e quello tutto al maschile di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Gli inviati quest'anno sono: Andrea Agresti, Niccolo' Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolo' De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolo' Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama. Ideatore de "Le Iene" e capo-progetto e' Davide Parenti. In regia Antonio Monti. (ITALPRESS). mgg/com 30-Set-19 11:20