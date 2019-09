TERREMOTO, APERTO UN NUOVO UFFICIO POSTALE NEL CUORE DELL'AQUILA

L'AQUILA (ITALPRESS) - Poste Italiane torna nel cuore dell'Aquila. "Siamo felici di aver riaperto un nostro ufficio postale in pieno centro storico, contribuendo cosi' alla rinascita di una bellissima citta' e in particolare del suo nucleo urbano piu' antico", ha detto l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, nel corso dell'inaugurazione del nuovo ufficio postale "L'Aquila Centro Storico" in corso Vittorio Emanuele II. Il nuovo ufficio postale si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati ed e' stato realizzato con l'aiuto delle piu' moderne tecnologie per coniugare sicurezza e qualita' del servizio. Ci sono sei sportelli polifunzionali, due sale di consulenza e uno sportello automatico Postamat di nuova generazione. "Ampliare e rinnovare la presenza di Poste Italiane nella citta' capoluogo abruzzese e' coerente con la nostra strategia industriale, che ha il suo cardine nella presenza capillare dei servizi postali ed e' soprattutto in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini e alle comunita' che da sempre caratterizzano l'azienda", ha aggiunto Del Fante. Presente all'inaugurazione anche il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli: "la posta non e' solo uno sportello che eroga servizi, ma e' un concetto di comunita'. L'apertura di un ufficio postale e' il simbolo di una comunita' che si ritrova. Questa citta' dopo 10 anni sta rinascendo anche grazie alla forza, alla perseveranza degli aquilani". Con "L'Aquila Centro Storico" sono 17 gli uffici postali attivi nel Comune, 12 dei quali dotati anche di sportello Postamat. (ITALPRESS). ror/sat/red 30-Set-19 13:17