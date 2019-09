RENATO ZERO TORNA IL 4 OTTOBRE CON L'ALBUM "ZERO IL FOLLE"

MILANO (ITALPRESS) - Venerdi' 4 ottobre uscira' "Zero il folle", il nuovo disco di inediti di Renato Zero, sia in formato cd sia lp. Il disco e' stato registrato a Londra, prodotto e arrangiato da Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams), con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l'album "Amo" del 2013. A novembre "Zero il folle in tour" arrivera' l'1, 3, 4, 6, 8 e 9 al Palazzo dello Sport di Roma, 14 e 15 al Mandela Forum di Firenze, 18 e 19 alla Grana Padano Arena di Mantova, 23 e 24 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, 7 e 8 dicembre al Modigliani Forum di Livorno, 14 e 15 al Pala Alpitour di Torino, 21 e 22 all'Unipol Arena di Bologna, 11 e 12 gennaio al Mediolanum Forum di Milano, 18 e 19 al Palasele di Eboli, 23, 25 e 26 al Palaflorio di Bari. (ITALPRESS). mgg/com 30-Set-19 16:58