RANIERI "IO AL MILAN? STIMO GIAMPAOLO E SPERO RIMANGA"

ROMA (ITALPRESS) - Claudio Ranieri "tifa" Marco Giampaolo. Fermo da giugno dopo la seconda esperienza alla Roma, il tecnico di Testaccio si gode un campionato fra i piu' avvincenti degli ultimi anni, dove "la Juve sta sempre li' ma adesso ci sono altre squadre che stanno lottando. Conte sta facendo il suo solito grande lavoro all'Inter, l'Atalanta si sta confermando e c'e' anche il Napoli nonostante la sconfitta col Cagliari". Spesso ingaggiato a campionato iniziato ("vorra' dire che il mio karma e' questo, prendere squadre in corsa e cercare di fare del mio meglio. Ma sono contento della carriera che sto facendo"), Ranieri e' stato accostato in queste ore alla panchina del Milan, in caso di esonero di Giampaolo dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina. "Io vorrei che Giampaolo potesse continuare e facesse vedere tutte le sue qualita' - la replica ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Per me e' un allenatore molto in gamba, lo stimo tantissimo e mi auguro che riesca a trovare delle soluzioni idonee. Al momento non e' una situazione facile ma ci sono tanti giovani e vanno guidati. Nel momento in cui firmi per una societa', vai li' pieno di entusiasmo, poi ti trovi delle difficolta' e devi saperne venire fuori, ed e' quello che auguro a Giampaolo". (ITALPRESS). glb/red 30-Set-19 10:04