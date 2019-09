OPEN D'ITALIA DI GOLF SBARCA A ROMA, CHIMENTI "PERCORSO FANTASTICO"

ROMA (ITALPRESS) - Roma va in buca. Il salone d'onore del Coni ha fatto da cornice alla presentazione della 76a edizione dell'Open d'Italia di golf in programma nella Capitale, all'Olgiata Golf Club, dal 10 al 13 ottobre. Un torneo ricco di campioni, che vedra' al via anche Francesco Molinari, a caccia di un tris storico dopo le vittorie nel 2006 e nel 2016. "Quello di Roma sta diventando un percorso fantastico - ha dichiarato il presidente della Federgolf Franco Chimenti - La Capitale diventera' un luogo di culto ospitando la Ryder Cup del 2022. E posso anticipare che l'Open restera' quasi certamente a Roma fino al 2027". "Questa e' la prosecuzione della grande vittoria della Ryder Cup - ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malago' - Un trionfo di Chimenti, della federazione e di tutto il mondo dello sport". Lo spettacolo dell'Open d'Italia torna dunque a Roma dopo diciassette anni di assenza. Saranno ben 138 i concorrenti al via, dopo i primi due giri rimarranno in gara i primi 65 classificati e al vincitore andranno 1.166.660 dollari. Tra i big, oltre a Molinari, saranno presenti ben undici vincitori di un torneo Major, tra cui Justin Rose e Martin Kaymer. "Roma Capitale vuole continuare a puntare all'eccellenza - ha sottolineato la sindaca Virginia Raggi - e questo 76° Open d'Italia ne e' la dimostrazione". (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Set-19 15:15