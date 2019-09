BUSINESS HUB ITINERANTE A SUPPORTO DELLE IMPRESE NEL CENTRO-SUD

ROMA (ITALPRESS) - "Confassociazioni al fianco delle imprese patrocinando e partecipando al tour di eventi 'My Business Hotspot' che vedono apripista la citta' di Salerno il 4 ottobre, per poi andare a Pescara, Napoli, Foggia e Roma per un confronto aperto e diretto con gli attori del mondo del lavoro". Cosi' Adriana Apicella, direttore generale di Confassociazioni e Giuseppe Pino, presidente di Confassociazioni Sud. Organizzato da Up2lab e da Coface con la collaborazione di Ucid, il patrocinio di Confassociazioni e il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni di imprenditori, il Business Hub itinerante vuole fornire al tessuto imprenditoriale un supporto concreto per lo sviluppo della managerialita' e dell'innovazione. Marketing, digitalizzazione, business innovation, fundraising e internazionalizzazione le aree tematiche al centro dell'evento del 4 ottobre, strutturato in attivita' di formazione, con workshop mirati e attivita' di consulenza con desk gratuiti dove gli imprenditori hanno la possibilita' di ottenere un primo auditing per individuare le aree di miglioramento del proprio business. "L'appuntamento di Salerno - ha proseguito Apicella - rappresenta un importante punto di partenza per dare ulteriore valore e forza concreta alle numerose potenzialita' del Mezzogiorno". "Il fare rete rappresenta uno dei principi fondanti della nostra Confederazione - ha concluso Pino -. Lavorare sullo scambio di competenze, condividere i saperi, confrontarsi in maniera aperta e gratuita sul territorio rappresenta oggi il modus vivendi della nostra epoca". (ITALPRESS). ads/com 30-Set-19 13:51