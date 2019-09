VINCONO ROMA, LAZIO E UDINESE, GENOA E BOLOGNA KO

PALERMO (ITALPRESS) - Vittoria per Roma, Lazio e Udinese contro Lecce, Genoa e Bologna nelle gare delle 15 della 6a giornata di serie A. Dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, torna al successo la Roma di Fonseca. A Lecce non e' per niente facile, ma nella ripresa e' ancora Edin Dzeko (quarto gol stagionale) a sbrogliare la situazione e regalare tre punti ai capitolini (a quota 11), mentre la formazione di Liverani conferme le difficolta' davanti al proprio pubblico. Kolarov si e' fatto parare un rigore da Gabriel. La Lazio batte nettamente il Genoa, raggiunge quota 10 in classifica e conferma che all'Olimpico e' difficile per chiunque. Milinkovic Savic e Radu nel primo tempo, Caicedo e Immobile nella ripresa firmano il poker, archiviano per il momento le delusioni per le sconfitte in casa di Spal e Inter e acuiscono la crisi della squadra di Andreazzoli al terzo ko nelle ultime quattro (appena un pari). Una rete nel primo tempo di Okaka fa respirare Tudor e permette all'Udinese di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio. Vittima di turno un ottimo Bologna, guidato a distanza di Mihajlovic, che pero' nelle ultime tre ha racimolato appena un punto. (ITALPRESS). gm/red 29-Set-19 17:19