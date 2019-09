LA REGINA DI DANIMARCA INAUGURA METRO COPENAGHEN DI SALINI IMPREGILO

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo molto orgogliosi di celebrare l'inaugurazione di Cityringen e di aver potuto lavorare a quest'opera iconica insieme al Governo, al Comune e al cliente. Eravamo molto diversi otto anni fa quando abbiamo iniziato questa sfida, una societa' con una dimensione di 10 volte piu' piccola rispetto a quello che siamo oggi, come Salini Impregilo, una societa' che ha messo tutto il suo impegno in questo progetto che una classe politica speciale ha sognato per il futuro dei suoi cittadini". Cosi' Pietro Salini, Ad di Salini Impregilo, ha commentato il progetto Cityringen, inaugurato oggi dalla regina Margherita II di Danimarca, accompagnata da alcuni rappresentanti della famiglia reale, dal primo ministro Mette Frederiksen, dal ministro dei Trasporti Benny Engelbrecht, e dal sindaco della citta' Frank Jensen. Realizzata in otto anni, Cityringen interpreta una nuova concezione di mobilita'. La forma circolare del tracciato e la sua capacita' di trasporto, con treni completamente automatizzati e senza conducente, la trasformano in uno strumento unico per viaggiare all'interno di Copenaghen. Grazie a una frequenza di 80-100 secondi tra un treno e l'altro, la metro sara' in grado di trasportare ogni anno 72 milioni di passeggeri, dando cosi' il proprio contributo all'obiettivo piu' ambizioso di Copenaghen: diventare entro il 2025 la prima capitale carbon neutral al mondo. La linea Cityringen e' composta da due tunnel paralleli lunghi 15,5 chilometri, che corrono sotto il centro storico, nella cosiddetta "zona dei ponti", e sotto la municipalita' periferica di Frederiksberg. Cityringen si snoda attraverso 17 stazioni sotterranee realizzate a una profondita' di circa 30 metri sotto il livello stradale. Alla costruzione di Cityringen hanno lavorato circa 5.000 persone di 24 nazionalita'. (ITALPRESS). ads/com 29-Set-19 15:28