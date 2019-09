AUSTRIA, TRIONFO PER I POPOLARI DI KURZ

ROMA (ITALPRESS) - Manca l'ufficialita' del voto, ma il Partito popolare austriaco (OEVP) guidato da Sebastian Kurz vince le elezioni in Austria. Il ministero dell'Interno austriaco ha reso noto i risultati provvisori, dopo lo scrutinio delle schede elettorali senza pero' il conteggio di quelle per corrispondenza. La formazione dell'ex cancelliere otterrebbe il 38,4% (+6,9%), i socialdemcoratici Spoe si fermano al 21,5% (-5,3%) mentre l'ultradestra Fpoe scende al 17,3% (-8,7%). Buon risultato per i Verdi al 12,4% (+8,6%),che ritornano cosi' in Parlamento, con i liberali Neos al 7,4% (+2,1%). "Eravamo convinti che avremmo incassato un bel risultato, ma un successo di questa portata non se lo aspettava nessuno", ha sottolineato a caldo Sebastian Kurz. "Sono stati quattro mesi difficili ma gli austriaci ci hanno riportati qui. Si tratta di un grande voto di fiducia che rispetteremo. Faremo del nostro meglio per questo bellissimo Paese", ha aggiunto. Ora si apre la partita delle alleanze, con Kurz che potrebbe optare o per una Grosse Koalition con i socialdemocratici, anche se i rapporti con la leader della Spoe, Pamela Rendi Wagner, non sia dei migliori. La seconda possibilita' e' una maggioranza con i Verdi che, secondo gli analisti, avrebbero attratto il voto dell'ultradestra uscita sconfitta dalla tornata elettorale. (ITALPRESS). ads/com 29-Set-19 22:15