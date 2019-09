TORTU NELLA STORIA, APPRODA ALLA FINALE MONDIALE DEI 100 METRI

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Filippo Tortu si e' qualificato per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha, in Qatar. Il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle ha chiuso in 10"11 la sua batteria di semifinale, terminando al terzo posto ed ottenendo il pass per la gara iridata. Lo sprinter azzurro, primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9"99, riporta l'Italia in finale nella specialita' 32 anni dopo Pavoni (Roma 1987). Assieme a Tortu, l'ultimo dei ripescati, saranno ai blocchi di partenza gli americani Coleman e Gatlin, i canadesi De Grasse e Brown, il sudafricano Simbine, il britannico Hughes e il giamaicano Blake. "Non ho parole per aver raggiunto la finale. Scusate il termine, ma oggi ho tirato fuori le palle... - ha detto Tortu ai microfoni di Raisport - A differenza di quanto fatto ieri, ho pensato soltanto a fare la mia gara. Adesso devo recuperare le energie per la finale di questa sera". Eliminato, invece, l'altro velocista azzurro, Marc Jacobs. (ITALPRESS). mc/gm/red 28-Set-19 18:41