PARLA LEBRON "DOBBIAMO RIPORTARE I LAKERS DOVE MERITANO"

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Dobbiamo riportare i Lakers dove meritano ma come mi ha insegnato mia madre, 'non parlare ma fallo'". Dopo aver vissuto per la prima volta dopo 13 anni una post-season da spettatore, LeBron James sogna il riscatto. Il suo arrivo in gialloviola la scorsa estate non e' bastato per riportare i Lakers ai play-off ma a giugno si e' unito al gruppo anche Anthony Davis e ora i californiani sono fra i favoriti per il titolo. "Sappiamo quanto sia forte Anthony Davis e se non facciamo passare il gioco dalle sue mani, non ha senso averlo in campo - commenta LeBron nel media-day dei gialloviola - Non significa che ogni volta che siamo sotto dobbiamo dargli palla ma dobbiamo essere nelle condizioni di farlo". "Siamo due ragazzi molto altruisti che vogliono solo vincere e questo ci rende il lavoro piu' facile a entrambi", gli fa eco Davis, mentre per la corsa all'Anello il Prescelto non si sbilancia troppo: "Tutti si chiedono chi sia il vincitore dell'estate, se i Nets, i Clippers, i Lakers. Io dico lo Staples Center: se sei un tifoso di basket e hai l'occasione di vedere una sera i Clippers e quella dopo i Lakers, lo Staples Center e' il posto dove andare". (ITALPRESS). glb/red 28-Set-19 09:31