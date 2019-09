COLEMAN VINCE L'ORO NELLA FINALE DEI 100 METRI, TORTU SETTIMO

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Christian Coleman ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri maschili ai Mondiali di Doha. Lo sprinter americano, con il crono di 9"76 (miglior prestazione stagionale), ha preceduto il connazionale Justin Gatlin, argento in 9"89, e il canadese Andre De Grasse, bronzo in 9"90. Settima posizione per l'azzurro Filippo Tortu in 10"07 (record stagionale). "Ero indeciso se correre il piu' forte che potevo o se andare piano per godermela...", scherza Tortu, primo italiano dal 1987 a disputare una finale mondiale nei 100 metri dopo Pavoni a Roma. "E' stata un'emozione unica, spero possa ricapitarmi piu' volte - spiega il 21enne azzurro delle Fiamme Gialle a Raisport - Ho corso sciolto e ho fatto una buona parte finale. Ero partito 17esimo nelle liste di quest'anno, ieri non e' stata la mia migliore gara e oggi ho fatto la finale, ottenendo pure lo stagionale. Sono arrivato in forma nel momento clou della stagione, forse senza l'infortunio sarei potuto andare piu' forte pero' sono contento di aver rappresentato l'Italia in mezzo a tutti questi americani". "Ho cercato di dare il massimo, non e' stata una stagione facile ma si e' conclusa nel migliore dei modi: oggi ho capito che era questo il momento, il giorno e il minuto che contavano", conclude Tortu. (ITALPRESS). mc/red 28-Set-19 21:44