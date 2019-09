TERRORISMO, INDIVIDUATI 12 SOSPETTI FOREIGN FIGHTERS

ROMA (ITALPRESS) - Dodici sospetti foreign fighters sono stati individuati dall'Interpol durante una serie di controlli alle frontiere marittime di Italia, Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia. Per l'Italia, l'operazione Neptune II ha interessato i porti di Genova e di Palermo, in un periodo compreso tra il 24 luglio e l'8 settembre di quest'anno, ed e' stata incentrata sulle minacce di sospetti terroristi e i possibili ingressi in Europa via mare dal Sud Africa durante l'alta stagione turistica. "Quando le informazioni sono condivise tra le regioni sulle reti internazionali di Interpol, ogni verifica, controllo o perquisizione effettuati alle frontiere puo' consentire di far avanzare un'indagine in materia di terrorismo", ha dichiarato il Segretario Generale dell'Interpol, Jurgen Stock. Le banche dati Interpol attualmente contengono informazioni dettagliate su oltre 50.000 combattenti terroristi stranieri e circa 400.000 informazioni relative al terrorismo. (ITALPRESS). abr/com 27-Set-19 09:22