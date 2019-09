"SALVIAMO IL PIANETA", STUDENTI IN PIAZZA IN 160 CITTÀ ITALIANE

ROMA (ITALPRESS) - Oggi in 160 citta' italiane e in 27 Paesi del mondo, giovani e meno giovani scendono in piazza per chiedere a governi e imprese azioni forti e immediate per rispondere alla crisi climatica. E' la terza volta che il movimento Friday For Future, ispirato dall'attivista 16enne Greta Trunberg, organizza uno sciopero globale. Il primo Global strike si e' tenuto il 15 marzo, il secondo il 24 maggio. Ma questa volta il coinvolgimento e' stato maggiore e il movimento ha fatto le cose in grande, indicendo sette giorni di manifestazioni e iniziative che hanno preso il via lo scorso 20 settembre. (ITALPRESS). vbo/abr/red 27-Set-19 10:36