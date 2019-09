SEPPI ANNULLA 5 MATCH POINT E ACCEDE AI QUARTI AL TORNEO DI ZHUHAI

ZHUAHI (CINA) (ITALPRESS) - Andreas Seppi non molla e dopo una battaglia di quasi tre ore conquista l'accesso ai quarti di finale degli "Huajin Securities Championships", nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 931.335 dollari in corso sui campi in cemento dell'Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina. Il 35enne di Caldaro, numero 74 del ranking mondiale e che all'esordio ha eliminato l'australiano Nick Kyrgios, numero 27 Atp e sesto favorito del seeding, ha sconfitto per 7-6(4), 4-6, 7-6(8) il cinese Zhizhen Zhang, numero 224 della classifica mondiale, in gara con una wild card. Seppi ha annullato cinque match point all'avversario dimostrando grande concentrazione, condizione atletica e forza d'animo. (ITALPRESS). ari/red 26-Set-19 10:45