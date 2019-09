MOBILITÀ SOSTENIBILE, IN PALIO 20 MILA EURO DA FONDAZIONE CARIPLO

MILANO (ITALPRESS) - Fondazione Cariplo cerca idee e progetti per la mobilita' sostenibile a Milano. Mentre migliaia di studenti italiani scenderanno in piazza venerdi' prossimo per richiamare l'attenzione sulla crisi climatica, Fondazione Cariplo con il progetto F2C - Mobilita', mette in campo le proprie risorse per aumentare la consapevolezza di cittadini e istituzioni sui cambiamenti climatici e sull'importanza e forza di soluzioni che nascono dal basso. L'hackathon in programma il 25 ottobre rientra in questa strategia. L'evento sara' in contemporanea mondiale: in Italia, si svolgera' il Climathon Milano, per stimolare la raccolta di idee e la proposta di soluzioni di mobilita' sostenibile. Climathon Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, AMAT, Climate-KIC Italy e Cariplo Factory, e' un appuntamento per individuare nuovi servizi di mobilita', strumenti e azioni che consentano di rendere sicuri gli spostamenti, incentivando e creando le condizioni per una citta' con sempre meno mezzi inquinanti. Ai progetti migliori (fino ad un massimo di tre) verra' assegnato un voucher in servizi di 20 mila euro ciascuno che dara' la possibilita' di accedere a un programma di sviluppo imprenditoriale ideato da Cariplo Factory, Talent Management e Corporate Social Responsibility. "Abbiamo una grande responsabilita' per il futuro del nostro pianeta e quello dei nostri figli" dice Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo. (ITALPRESS) pc/com 26-Set-19 16:35