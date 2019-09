MARTELLA "GARANTIRE IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE"

ROMA (ITALPRESS) - "La qualita' dell'informazione resta fondamentale ed e' compito della politica fare in modo di garantire le condizioni perche' sia garantito prima di tutto il pluralismo: per questo sara' necessario un uso corretto dei fondi dello Stato per garantirlo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, intervenendo all'incontro sul tema "Una nuova strategia per il rilancio del settore dell'editoria", organizzato dall'Unione stampa periodica Italia. "Da questi principi - ha concluso Martella - in un confronto aperto e continuo con tutti, prendero' ispirazione per le scelte che faremo come governo". "La crisi dell'editoria e' in gran parte dovuta alla rivoluzione digitale, questo pone un serio problema di qualita' dell'informazione - ha detto ancora il sottosegretario -. Di tutto questo la politica non puo' disinteressarsi perche' la democrazia ha tra i suoi fondamenti una stampa libera, plurale e consapevole del suo ruolo essenziale di formazione della pubblica opinione e dell'indispensabile ancoraggio alla realta' dei fatti. Mi muovero' da questa convinzione, impegnandomi per la continuita' e la stabilita' del sostegno pubblico". (ITALPRESS). tan/sat/red 26-Set-19 13:47