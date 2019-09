DI MAIO "VINCOLO DI MANDATO CONTRO IL MERCATO DEI PARLAMENTARI"

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Dobbiamo mettere fine al mercato delle vacche sia dei parlamentari che passano nei gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare. Credo sia giunto il momento in Italia di introdurre il vincolo di mandato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commentando il passaggio di una senatrice del M5S al gruppo Italia Viva. Il ministro ha incontrato i giornalisti alle Nazioni Unite a New York, a margine dell'Assemblea Generale. (ITALPRESS). mam/sat/red 26-Set-19 16:20