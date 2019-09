VOLUME SU BEATO ANGELICO ENTRA NELLA COLLANA D'ARTE MENARINI

FIRENZE (ITALPRESS) - Menarini ha impreziosito la sua storica collana d'arte con un volume dedicato al Santo patrono degli artisti: Beato Angelico. Frate domenicano e pittore rinascimentale, Beato Angelico realizzo' gran parte delle sue opere, caratterizzate dai colori splendenti e dai tratti delicati, a Firenze, nel convento di San Marco. E proprio a pochi passi dal luogo in cui il frate artista ha vissuto che Menarini ha voluto presentare la monografia a lui dedicata. Nell'Aula Magna del Rettorato dell'Universita' degli Studi di Firenze, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e l'autore, Renzo Villa, hanno presentato il volume d'arte, curato da Menarini in collaborazione con Pacini editore, ripercorrendo la vita e le opere del frate pittore. "Beato Angelico e' uno dei pittori piu' importanti e poetici del Quattrocento. E' un bene che la sua opera e la sua figura siano diffusi al grande pubblico in questo volume appositamente realizzato da Menarini", ha detto Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. "Con il volume su Beato Angelico Menarini rinnova una storica tradizione artistica e trova conferma anche nel progetto multimediale Menarini Pills of Art, che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani all'arte. - hanno detto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, membri del Board e azionisti di Menarini - Sul sito Menarini vengono pubblicate, in ben sette lingue, delle brevi video pillole in cui gli esperti d'arte mostrano e raccontano le curiosita' delle grandi opere presenti nelle nostre monografie". (ITALPRESS). ads/com 25-Set-19 09:05