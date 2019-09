PEDRO ALMODOVAR, COMPIE 70 ANNI IL REGISTA DI "TUTTO SU MIA MADRE"

ROMA (ITALPRESS) - Pedro Almodovar compie oggi 70 anni. Con Donne sull'orlo di una crisi di nervi il regista spagnolo ottiene la consacrazione a livello internazionale, coronata da una nomination agli Oscar e da una lista interminabile di premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Nel 2000 vince l'Oscar per la miglior pellicola straniera con Tutto su mia madre. Nel 2003 continua sulla strada di questo successo ottenendo un altro Oscar, questa volta per la migliore sceneggiatura originale, per Parla con lei. Il successo di pubblico continua col suo film del 2004 La mala educación. Del 2011 e' il film La pelle che abito, presentato anche questo in concorso a Cannes ed ispirato da un romanzo di Thierry Jonquet. Nel 2019, alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, riceve il Leone d'oro alla carriera. Il suo ultimo film Dolor y Gloria e' il piu' personale. Con questa pellicola Antonio Banderas, suo alter ego sullo schermo, vince il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes. (ITALPRESS). mgg/red 25-Set-19 12:24