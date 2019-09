L'ATALANTA ESPUGNA L'OLIMPICO, ZAPATA E DE ROON STENDONO LA ROMA

ROMA (ITALPRESS) - La Roma perde all'Olimpico e rimedia una sconfitta contro l'Atalanta per 2-0 grazie ai gol decisivi di Zapata al 71' e De Roon al 90'. La prima occasione e' per la formazione di Gasperini: Gomez scambia con Ilicic e calcia dalla distanza trovando Pau Lopez attento. La Roma passa al 15' dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 con Spinazzola e Florenzi nei quinti di centrocampo. Al 23' l'ex di turno corre sulla fascia e crossa per Dzeko, anticipato da Toloi in calcio d'angolo. Ma per assistere alla prima occasione bisogna aspettare il 32': Spinazzola apre per l'attaccante bosniaco murato da buona posizione grazie alla provvidenziale uscita di Gollini. Non avrebbe potuto nulla invece il portiere bergamasco sulla chance di Zaniolo al 59': il classe 1999 scappa a Palomino, salta Gollini ma al momento dell'appoggio in rete si fa recuperare da Toloi. E al 71' c'e' il vantaggio dell'Atalanta: Veretout regala palla a Gomez, l'argentino verticalizza per Freuler che serve Zapata implacabile a pochi passi dalla rete a firmare l'1-0. La Roma prova a giocarsi la carta Kalinic, ma il croato si fa murare da due passi da Gollini dopo un rimpallo favorevole al limite dell'area. E nel finale c'e' il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, De Roon sfrutta una sponda di Pasalic per appoggiare in rete di testa. In classifica Atalanta a quota 10 punti, la Roma resta a 8. (ITALPRESS). spf/ari/red 25-Set-19 20:53