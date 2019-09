JOHNSON "BREXIT IL 31 OTTOBRE CON O SENZA ACCORDO"

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Le persone hanno votato per uscire dell'UE. La maggior parte delle persone crede che il referendum debba essere rispettato. Vogliono che la Brexit sia fatta, io voglio che sia fatta il 31 ottobre con un nuovo accordo se possibile ma senza di esso se e' necessario". Cosi' il primo ministro britannico Boris Johnson intervenendo alla Camera dei Comuni dopo la riapertura del Parlamento a seguito della sentenza della Corte Suprema. Per Johnson, la Corte ha "sbagliato" perche' si tratta di "una questione politica". "La Corte - ha detto - si e' espressa su una questione politica in un momento di controversia nazionale". Per il primo ministro, il Parlamento britannico "non vuole la Brexit", ma "le persone - ha spiegato - non vogliono un altro referendum". (ITALPRESS). ym/sat/red 25-Set-19 20:13