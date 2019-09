UE, SASSOLI "L'ACCORDO SUI MIGRANTI VA ALLARGATO"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Finalmente si va nel senso indicato dal Parlamento europeo". Questo il primo commento del presidente dell'Europarlamento David Sassoli all'accordo raggiunto a La Valletta tra i quattro paesi UE: Francia, Germania, Italia e Malta. "Chi sbarca in un paese europeo sbarca in Europa - continua il presidente - e tutti debbono partecipare alla redistribuzione in modo regolato e non piu' soltanto su base volontaria: sono i principi fondamentali che proprio il Parlamento europeo aveva indicato nella sua proposta di Riforma del Regolamento di Dublino". "L'accordo di oggi - conclude Sassoli - dimostra che l'Europa puo' andare avanti solo quando rispetta la dignita' umana ed il principio di solidarieta' coniugandolo con la responsabilita'. Sono sicuro che il Parlamento e la Commissione Europea lavoreranno per allargare l'accordo agli altri paesi dell'Unione Europea". (ITALPRESS). sat/com 24-Set-19 09:32